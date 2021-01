Dioceses de Vila Real e Lamego: apresentação do novo Diretório para Catequese

Como acontece habitualmente nas primeiras quintas-feiras de cada mês, os Padres da Diocese de Vila Real retomaram, na manhã do dia 7 de Janeiro deste ano de 2021, os seus encontros de formação permanente, desta vez também com a participação do clero da vizinha Diocese de Lamego. O encontro realizou-se através da plataforma Zoom e nele foi feita a apresentação do novo Diretório para Catequese, que saiu a público no dia 25 de Junho de 2020. Esta tarefa foi confiada ao Professor JUAN CARLOS CARVAJAL BLANCO, sacerdote da Diocese de Madrid e professor e diretor do departamento de Evangelização e Catequese da Universidade de San Dámaso (Madrid). O conferente fez a apresentação do documento, elaborado pelo Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, sublinhando o impacto das novas tecnologias digitais e os desafios que apresentam para a transmissão da fé, nos dias de hoje. Resumiu o conteúdo do novo Diretório, pondo em realce o seu apelo a que a catequese seja mais querigmática e mistagógica, mantendo sempre o encontro pessoal e eclesial com Cristo como meta e a confiança no Espírito Santo como condição fundamental. Depois de algum tempo de diálogo, o encontro foi encerrado pelo senhor Bispo de Vila Real, D. António Augusto Azevedo.

P. Manuel Coutinho, Vigário do Clero