Diocese de Vila Real vai instituir três Acólitos neste domingo

No próximo dia 4, primeiro domingo de outubro, mês das Missões, a Diocese de Vila Real celebra, na Sé, pela 18h30, a instituição de três novos acólitos.

São eles Daniel Pinto Coelho, de Póvoa de Agrações, do Arciprestado do Alto Tâmega; João Paulo Cunho Silvino, de Boticas, do Arciprestado do Alto Tâmega; Miguel Ângelo Águeda dos Santos, de Alijó, do Arciprestado do Douro II.

Estas instituições estavam marcadas para maio passado, mas não puderam realizar-se nessa altura. Far-se-ão agora apesar de alguns condicionalismos referentes a celebrações que estão em vigor na atual situação pandémica. Serão seguidas as orientações da CEP e estará presente apenas um pequeno número clero, de fiéis, familiares e amigos.

O acólito é instituído para servir ao altar e à Eucaristia, como Ministro da Comunhão. Estes jovens seminaristas são agora instituídos neste ministério laical em ordem à receção futura do sacramento da Ordem.

“Rezamos por eles e por todos os seminaristas e pedimos ao Senhor da messe que continue a suscitar muitas e santas vocações sacerdotais na nossa Igreja diocesana”, informou a Diocese de Vila Real.