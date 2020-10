Diocese de Vila Real suspendeu celebrações religiosas em Montalegre

A Diocese de Vila Real, através de uma nota informativa, comunicou a suspensão de todas as celebrações religiosas no Arciprestado do Barrroso, que corresponde ao concelho de Montalegre.

“Atendendo ao agravamento da situação pandémica na zona do Barroso, por solicitação das autoridades locais, achamos por bem suspender temporariamente as celebrações do culto e outras atividades pastorais nas paróquias do Arciprestado do Barroso (Concelho de Montalegre) até que as condições melhorem”, informou o Bispo de Vila Real.

No entanto, os funerais devem ter celebrações breves e sejam restritos aos familiares, respeitando todas as regras em vigor.

“Apelamos aos cristãos para que cumpram o preceito dominical acompanhando a eucaristia pela televisão, rádio ou internet. Os sacerdotes continuarão a celebrar privadamente nas igrejas paroquiais pelo Povo de Deus a eles confiado. Que Deus a todos proteja e abençoe e Maria, Senhora da Conceição, padroeira da diocese, interceda por nós e nos livre desta pandemia e de todos os males”, concluiu D. António Augusto Azevedo.