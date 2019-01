A escolha do próximo Bispo de Vila Real deverá recair sobre alguém de fora da diocese. Isto é o que circula entre o clero diocesano, que verá com bons olhos a nomeação de um sacerdote ou um Bispo já consagrado, eventualmente à frente de outra diocese, mas que não está na disposição de aceitar à boa mente qualquer nome que lhe venha a ser imposto.

Tendo atingido, há cerca de um ano, o limite de idade canónica do actual Bispo, D. Amândio Tomás, embora tenha continuado à frente da diocese, desde há alguns meses a esta parte, tem estado a decorrer o período de consultas sobre os possíveis candidatos a dirigir os destinos da diocese nos próximos anos.

Essas consultas já terão terminado. E, na diocese, os olhos do clero foram-se virando para alguns nomes que foram sendo referidos no meio eclesiástico, como sendo os possíveis candidatos à nomeação. Alguns nomes foram falados, quer de Vila Real, quer de outras dioceses.

Agora, contrariamente ao que seria de esperar, e que se foi inculcando na mente do clero, surgiu a informação de que a escolha estaria a tender para uma personalidade de entidade extra diocesana, com identidade conservadora, escolha essa que nunca esteve na mente do clero da diocese, mesmo ao mais alto nível.

