A comunidade educativa do concelho de Santa Marta de Penaguião comemorou, na passada terça-feira, dia 20 de Novembro, o Dia Nacional do Pijama. Para celebrar a data, decorreram algumas atividades lúdicas e de animação ao longo do dia, tendo como protagonistas as crianças do ensino Pré-escolar e do 1º Ciclo.

Ao fim da tarde nas instalações do Fórum de Atividades, num ambiente de muita alegria e diversão, realizaram-se vários jogos populares e um desfile a rigor de pijamas, ações em que participaram também os pais e encarregados de educação das crianças.

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, Dr. Luís Machado, enalteceu o objetivo da comemoração do Dia Nacional do Pijama referindo que é uma data importante para a sensibilização e promoção de valores solidários junto das crianças e da importância do papel da família na estruturação da criança. Salientou ainda que “ O Município e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – CPCJ, têm investido muito em ações destinadas às crianças de menores recursos preconizando sempre o seu bem – estar e os seus direitos fundamentais, focalizando aquelas que infelizmente não têm família”.

A comunidade local numa atitude solidária ofereceu alguns pijamas novos destinados às crianças internadas e mais carenciadas do Centro Hospitalar de Vila Real.

Deixe o seu Comentário

Comentário