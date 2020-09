Dia Mundial do Turismo assinalado no Posto de Turismo do Alto Tâmega

O Posto de Turismo do Alto Tâmega assinalou, no passado domingo, dia 27 de setembro, o Dia Mundial do Turismo. O momento, ainda que simbólico, dado as restrições associadas à pandemia, contou com provas de degustação e kits para entrega aos visitantes.

Os técnicos do Posto de Turismo do Alto Tâmega, em cooperação com os técnicos de Turismo, de cada um dos municípios do Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), organizaram um dia especial, por forma a celebrar o Dia Mundial do Turismo. Este gesto simbólico contou com degustações de alguns produtos da região e entrega de 48 kits com materiais do território.

Neste dia, entraram no Posto de Turismo do alto Tâmega 124 visitantes e em pouco mais de uma semana em que este está aberto ao público, já visitaram esta infraestrutura cerca de 800 pessoas.

O tema escolhido para o ano 2020, pela Organização Mundial do Turismo (OMT), foi o “Turismo e desenvolvimento rural” tendo em conta o momento de pandemia, vivido em todo o mundo, e a aposta neste setor como importante fonte de emprego e pilar para a economia, especialmente, nas zonas rurais.