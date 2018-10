O Município de Vila Real celebrou, no dia 27 de setembro, o Dia Mundial do Turismo convidando as turmas de turismo da UTAD, da NERVIR e da Morgado de Mateus para uma visita guiada ao centro Histórico. Foi com este registo muito simbólico que a Autarquia quis partilhar, com os futuros profissionais de turismo, um pouco da atividade por si desenvolvida nesta área.

O mote para o ponto de partida deu-se na Loja Interativa de Turismo (LIT), que aconteceu em vários momentos do dia, com mensagem de boas vindas dos representantes municipais da área dos Serviços de Animação e Turismo, familiarizando os alunos das escolas presentes com a atividade desenvolvida pela LIT.

Antes da visita guiada os alunos puderam saborear os covilhetes, um dos ícones da gastronomia local que, a par das Tripas aos Molhos, da Carne Maronesa – D.O.P., dos Vinhos Branco e Tinto da Adega de Vila Real, do Circuito Internacional de Vila Real e do Palácio de Mateus, integraram a Mesa Vila-realense que foi uma das vencedoras das 7 Maravilhas à Mesa.

Avançando para fora de portas da LIT mas dentro das portas da Cidade onde tanto há para ver, procedeu-se a uma visita guiada sob o projeto “Apoio ao Turista” no centro histórico, projeto este que se encontra disponível em permanência pelos Serviços de Animação e Turismo do Município de Vila Real.

O Vereador para o Pelouro da Animação e Turismo, José Maria Magalhães, deixou igualmente uma mensagem a todos os presentes, expressando que a política do Município passa por “preservar o que é bom e procurar fazer cada vez melhor”, salvaguardando um legado firme e de transcendente valor às gerações vindouras.