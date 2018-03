Dia Mundial da Árvore com inovação na floresta

O Dia Mundial da Árvore será preenchido na incubadora de empresas no parque florestal, entre as 18h e as 20 horas, com desafios e oportunidades lançados por António Salgueiro, perito florestal que integrou a Comissão Técnica Independente de Análise aos Incêndios de Pedrógão Grande.

Este encontro que acontece no dia 21 de março colocará em evidência a inovação na floresta e é destinado a empresários, autarcas, proprietários, técnicos e outros interessados em examinar constrangimentos e oportunidades no setor.

Neste mês de março, sucedem-se mais colóquios para aprofundar conhecimentos em diversas áreas da economia, designadamente Inovação e indústrias culturais e recreativas (dia 26); Agricultura e agroalimentar (dia 27); Apresentação de plano de ação (dia 28).

Estas iniciativas surgem no âmbito do projeto europeu Ratio de que Vila Pouca de Aguiar é o representante nacional, que avalia medidas disponíveis para apoiar empresas em meio rural.

Essas medidas em fase de estudo serão recomendadas ao Compete – Programa Operacional Fatores de Competitividade, para que o financiamento europeu vá de encontro às necessidades das empresas.

No concelho já há cinco empresas que viram aprovados projetos pelo Compete, contribuindo para um aumento da competitividade da economia.

O projeto RATIO é promovido pela Federação de Municípios, Regiões e Províncias de Aragão integrando parceiros de Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, Polónia, Irlanda, República Checa e Letónia. Nove parceiros de oito estados membros da comunidade europeia estão a implementar um projeto que tem como objetivo identificar o potencial inovador de empresas localizadas longe das áreas urbanas.

O projeto RATIO – Ações Regionais para Inovar Programas Operacionais foi aprovado pelo comité do Interreg Europe e é financiado pelo FEDER.