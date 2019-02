Dia Internacional da Proteção Civil em Chaves

Para assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil, o Município de Chaves vai organizar uma demonstração de meios e um simulacro para os alunos do 2º e 3º ciclo dos estabelecimentos de ensino do concelho. A iniciativa pretende alertar para a importância da proteção civil, nomeadamente para a prevenção e para a coordenação de esforços em casos de emergência e calamidade, bem como promover a interação da comunidade escolar com os diferentes agentes de proteção civil no âmbito da sua atuação.

A ação contará com a participação de todos os agentes locais de proteção civil, entre eles as três corporações de bombeiros do concelho, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Regimento de Infantaria 19, Sapadores Florestais, Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Chaves, INEM e Serviço Municipal de Proteção Civil.

Entre as mais variadas demonstrações, está ainda previsto um simulacro de capotamento de um trator com vítima encarcerada, pelas 10h30, para alertar a população em geral e em especial os alunos do concelho, para que interiorizem e transmitam a mensagem sobre os perigos do uso de trator sem equipamentos de segurança na atividade agrícola.

As atividades decorrerão até às 12h30, prevendo-se a participação de mais 250 crianças e jovens.