Dia Internacional da mulher junta mais de 100 senhoras em Abaças

No âmbito do Dia Internacional da Mulher, que se celebra anualmente no dia 8 de março, a Junta de Freguesia de Abaças promoveu, há semelhança dos três anos transatos, um jantar/convívio para as mulheres da sua freguesia. Desde o primeiro ano que esta celebração foi um enorme sucesso. Este ano o evento contou com mais de 100 mulheres de Abaças, Bujões, Fontelo, Magalhã, Jorjais e Vilarinho de Tanha.

Mais do que exaltar o papel da mulher, este convívio foi um encontro de amigas/conhecidas que, em comum, têm o facto de pertencer a uma freguesia que, apesar de rural, tem um movimento jovem muito ativo e contínuo.

O jantar foi servido na sede da Junta de Freguesia de Abaças e, depois da degustação do jantar, a festa continuou pela noite dentro abrilhantada pelo Grupo Fluxus, com músicas de “bailarico”. Pelo meio, o Presidente da Junta, Filipe Brigas, fez questão de presentear cada mulher com uma rosa. Uma oferenda singela, apenas para homenagear todas aquelas que não baixam os braços e que elevam a sua voz na defesa e promoção da sua terra natal.