Dia Internacional da Mulher comemorado em Vila Real

Este domingo, dia 8 de março, é o dia internacional da mulher. Uma data que vem relembrar a importância da mulher na sociedade e a luta que tem travado para alcançar os seus direitos.

A Câmara Municipal de Vila Real, para celebrar esta data, organizará, este domingo, uma sessão comemorativa que decorrerá no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

O evento terá início pelas 15h00, com um momento musical; depois, às 15h10, o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, intervirá, seguido da Vereadora do Pelouro da Coesão Social e Conselheira Local para a Igualdade, Eugénia Almeida, às 15h25. De seguida, será entregue o Voto de Reconhecimento a Maria do Céu Portugal Proença. Momento ao qual se seguirá a performance “A colheita” pelos alunos de Teatro da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Por fim, será inaugurada a exposição “A História Delas” e, depois, haverá um momento musical após o qual será servido um porto de honra.