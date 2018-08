O BB King Parque recebeu pela pela primeira vez as comemorações do Dia Internacional dos Avós. O espaço que já é uma referência na vila sabrosense foi o cenário para receber mais de 400 avós do concelho, que durante todo o dia usufruíram de um programa completamente dedicado a eles.

O programa iniciou com uma missa campal, sendo depois servido um almoço a todos os presentes. A tarde contemplou a atuação do artista Vitor Pica, que proporcionou um baile muito participado. A tarde não terminou sem que fosse cantado o “Parabéns a Você” a todos os avós e comido o bolo comemorativo do momento.

O presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, referiu no momento a importância da realização consecutiva deste evento para todos os avós de Sabrosa, afirmando também que “a realização deste evento em Sabrosa é uma forma de dar oportunidade a todos de participarem nele, ultrapassando as dificuldades de mobilidade e debilidade físicas que não permitem, em muitos casos, fazer grandes deslocações e permitir a ausência de casa.”

Este evento foi organizado pela Câmara Municipal de Sabrosa.