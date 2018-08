A Câmara Municipal de Murça quer dar as boas-vindas a todos os emigrantes que nesta altura regressam à sua casa, ao nosso Concelho. Para tal organiza “O Dia do Emigrante”, resultado da realização de um conjunto de iniciativas, para que de forma digna sejam lembrados, homenageados e lhes proporcione verdadeiros momentos de partilha.

Neste sentido, as atividades iniciam no dia 16 de Agosto, quinta-feira, à noite, com um Arraial de Verão.

No dia seguinte, sexta-feira, 17, o dia inicia com a visita a Murça do Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luís Carneiro, por volta das 10h30, que se associa ao executivo municipal na homenagem simbólica aos emigrantes do nosso concelho.

Durante a tarde, será realizado um ciclo de debates sobre as temáticas da Emigração e do seu papel no Desenvolvimento Local, com a participação de:

Carlos Pereira, Jornalista em Paris; Nathalie de Oliveira, autarca lusodescendente em Metz; Luísa Semedo, Presidente do Conselho Regional Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas e José António Coimbra Matos, ex-Presidente da Confederação da Comunidade Portuguesa do Luxemburgo (CCPL).

Às 21h30, e inserida na iniciativa do “Festival Oito Mãos”, acontece junto ao jardim da Porca de Murça, a atuação de “Lilian Raquel e Cláudio César Ribeiro Quartet”, artistas brasileiros de nacionalidade portuguesa.

