Dia do Doente celebrado no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes

Centenas de pessoas do arciprestado do Centro I, correspondente aos concelhos de Sabrosa e de Vila Real, deslocaram-se até ao Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Real, para celebrar o dia mundial do doente.

No dia 10 de fevereiro, pelas 18h, o povo reuniu para a Eucaristia seguida de procissão de velas no recinto. No dia 11 de fevereiro, as comunidades dos dois concelhos peregrinaram até ao santuário para celebrar a Eucaristia seguida da bênção dos doentes. Foram inúmeros os idosos e alguns doentes que saíram das suas casas ou das instituições para este momento de fé e esperança.

D. António Augusto Azevedo presidiu às celebrações dos dois dias. Nas suas homilias, o bispo de Vila Real destacou a importância da vida, do acompanhamento aos idosos e aos doentes. A vida é um verdadeiro dom de Deus, que deve ser tratado com todo o cuidado. D. António Augusto referiu ainda que nos dias de hoje se resolve tudo com muita facilidade, no entanto, na doença e nos momentos de sofrimento descobrimos a nossa pequenez e a nossa fragilidade.

Por outro lado, é necessário valorizar cada vez mais os profissionais de saúde, bem como as famílias e as instituições que, com paciência, entrega e disponibilidade, cuidam dos idosos e dos doentes neste momento frágil das suas vidas.

O senhor bispo terminou a celebração com a esperança de que este dia e esta festa se torne cada vez mais presente na vida das comunidades, dos doentes e de todos os profissionais de saúde.

Recorda-se que, no primeiro sábado de cada mês, às 9h30, há confissões seguindo-se a celebração da Eucaristia e, todos os domingos, às 16h, há a recitação do terço neste santuário dedicado a Nossa Senhora de Lourdes.