Dia distrital da PSP foi comemorado em Chaves

Comemorou-se ontem, em Chaves, o 136º aniversário do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública, em cerimónia solene, realizada na Biblioteca Municipal.

Esta data foi evocada pelo Comandante distrital, Superintendente, Vitor Soares, com um balanço positivo da atividade desta força policial, que atua nas cidades de Vila Real e Chaves.

Esta força de segurança pública, no exercício de boas práticas tem apostado essencialmente no policiamento de proximidade, através de ações de sensibilização junto de três públicos alvo distintos: as escolas, o comércio e os idosos.

O Presidente da Câmara, Nuno Vaz, aproveitou esta ocasião particular para elogiar “todos aqueles que servem esta força policial na prossecução da paz social, como reconhecimento pelo que representam enquanto instituição.”

Para o autarca flaviense é muito importante contar com os meios da PSP no concelho, sentindo “que o trabalho desenvolvido tem contribuído para o baixo índice de criminalidade no território.”

Esta cerimónia contou com a presença do Diretor Adjunto Nacional da PSP, Superintendente-Chefe, Magina da Silva que recordou o juramento que cada agente faz para estar à altura das expectativas neles depositadas: “Amar a pátria e dar a vida se necessário for…” como forma de definir o papel e missão das forças de segurança.

A sessão encerrou com a Imposição de Medalhas e uma visita à exposição de Meios Policiais, que estará patente ao público até ao final do dia 25 de abril, no Largo General Silveira.

A Polícia de Segurança Pública, é uma força de segurança, uniformizada e armada, com natureza de serviço público e dotada de autonomia administrativa que tem por missão assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos, nos termos da Constituição e da lei.