Dia das Bandeiras Verdes 2020: atribuição do Galardão Eco-Escolas em Vila Real

Decorreu, no dia 13 de novembro, a cerimónia de atribuição do Galardão Eco-Escolas – Dia das Bandeiras Verdes 2020, este ano, excecionalmente em formato online, adaptado à nova realidade e de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Trata-se de um evento anual que tem como principal objetivo reconhecer, mostrar e valorizar o trabalho realizado pelas escolas durante o ano letivo transato.

Nesta cerimónia, os Distritos e as Regiões Autónomas de Portugal envolvidos no Programa Eco-Escolas tiveram a oportunidade de darem a conhecer os seus projetos e aprendizagens adquiridas. O Distrito de Vila Real participou com 17 Eco-Escolas, sendo 9 pertencentes ao Concelho de Vila Real que esteve representado pelo vereador do pelouro da Educação, José Maria Magalhães, e pela Escola EB2/3 Diogo Cão.

Apesar do contexto pandémico que se vive, devido à Covid-19, as escolas têm tido a capacidade de se reinventarem, continuando a desenvolver as suas atividades educativas junto das crianças, estimulando a consciência ambiental e sustentável através dos desafios propostos pelo Programa Eco-Escolas.

Deste modo, considerando que o ano letivo 2019/20 foi particularmente difícil e atípico, todos os estabelecimentos de educação e ensino que desenvolveram atividades integradas na Educação Ambiental para a sustentabilidade, e que levaram o Programa Eco-Escolas até ao final do ano letivo, receberam de forma simbólica este Galardão.

Desenvolver ferramentas para as escolas, formar, motivar, acompanhar, monitorizar, avaliar, evidenciar boas práticas e reconhecer o empenho, são e continuarão a ser as linhas orientadoras do Programa Eco-Escolas, do qual o Município de Vila Real se orgulha de ser um parceiro ativo.

As Escolas do Concelho de Vila Real Galardoadas foram:

EB1/JI das Árvores;

EB1/JI do Corgo;

EB1/JI Bº São Vicente de Paula;

EB1/JI Prado Ferreiros;

JI de Pousada;

EB2/3 Diogo Cão;

Escola Secundária de São Pedro;

Nuclisol Jean Piaget – UDI de Vila Real;

Colégio Moderno de São José.