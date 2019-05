Dia da Família e da Solidariedade juntou várias gerações em Sabrosa

Durante o dia de ontem, 16 de maio, o BB King Parque foi palco de um encontro entre várias gerações, juntando várias faixas etárias nas comemorações do dia da família e da solidariedade.

Num dia recheado de muitas atividades e de muito convívio e confraternização, as comemorações iniciaram com a chegada da chama da solidariedade a Sabrosa, entregue pelo Presidente da União Distrital das Instituições Privadas de Solidariedade Social – UDPSS ao vice-presidente do município, nesta que é uma iniciativa que visa promover os valores que unem as diferentes Instituições de carácter solidário do País.

De seguida, teve início a celebração de uma missa campal, assistida pelos utentes das várias IPSS´s do concelho, crianças do pré-escolar do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, utentes da APPACDM, e demais população ali presente.

Antes do almoço, servido no local pelas Instituições, houve ainda tempo para um momento de animação da responsabilidade da APPACDM, animação que continuou durante toda a tarde com a atuação do músico Georges Canário, e com diversas atividades proporcionadas pela equipa do REEDUCAR +, já com a presença dos alunos do 1.º ciclo.

O evento encerrou com uma aula de step e uma peça de teatro de marionetes pelo grupo Fantoches e Fantochadas da APPACDM – Sabrosa.

O Dia da Família e da Solidariedade foi uma organização do município de Sabrosa, em colaboração com as várias Instituições de Solidariedade Social do concelho e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sabrosa.