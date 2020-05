Dia da Diocese de Vila Real celebrado a 7 de junho

O dia da Diocese de Vila Real acontecerá no domingo, dia 7 de junho, mas com um programa ligeiramente diferente devido à pandemia de COVID-19. Não acontecerá a peregrinação, como previsto, até Mesão Frio, mas os fiéis vão encontrar-se de outro modo.

Este ano será em “modo telemático”, em rede ao longo da semana, e, no domingo, também via rádio, com a participação dos Secretariados diocesanos e Movimentos presentes na Diocese, bem como dos Arciprestados. No dia 7, haverá um convidado especial para falar do “encontro de gerações”. Por fim, a Eucaristia transmitida a partir da Sé de Vila Real, às 16h, será ponto alto das celebrações.

A partir do dia 31 de maio até ao dia 7 de junho serão publicados, no canal do Youtube e restantes redes sociais da Diocese, alguns vídeos que mostram o trabalho feito nos últimos tempos por parte dos secretariados e movimentos diocesanos.

“Apesar do contexto que atravessamos, o importante é caminharmos juntos como Igreja que vive nestes montes e também com todos os que estão espalhados pelo mundo, dentro ou fora do nosso país”, referiu a Diocese de Vila Real, em comunicado.

Veja o programa: