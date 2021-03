Dia da árvore e chegada da Primavera assinalados nas escolas de Chaves

Dia da árvore e chegada da Primavera assinalados nas escolas do concelhoCom os tempos pandémicos a não propiciarem as habituais comemorações, nomeadamente a plantação de árvores no espaço público com a comunidade escolar, a autarquia flaviense assinala, com uma iniciativa simbólica, o Dia da Árvore e a chegada da Primavera, desafiando os alunos do 1.º ciclo, a semear a sua própria flor, individualmente.

Sob o mote “Município de Chaves Vive a Floresta”, esta iniciativa desenvolvida, de 16 a 19 de março, em parceria com os Agrupamentos de Escolas e a equipa multidisciplinar municipal, pretende sensibilizar os alunos para a importância da preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como da própria qualidade de vida dos cidadãos, incentivando a proteção do meio ambiente com atitudes benéficas para a natureza.

Para que todos os alunos tenham a oportunidade de experienciar a germinação, a autarquia presenteou-os com “latinhas e sementes de flores” e um carvalho para plantação no recreio. Foram ainda distribuídos folhetos informativos referentes a esta árvore autóctone da flora portuguesa e predominante na região norte.

A distribuição decorre nas escolas do 1.º ciclo, desde Mairos, Cimo de Vila da Castanheira, Santo Estevão, Vila Verde da Raia, Caneiro, Vilar de Nantes, Valdanta, Casa dos Montes, Santo Amaro, Centro Escolar, Vidago, Bustelo, Pinguim, João de Deus, Quinta da Fraga e AEIOU,Projeto dinamizado pela Equipa Viver a Sociedade do Plano Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e Financiado pelo: Norte 2020, Portugal 2020, União Europeia – Fundo Social Europeu.