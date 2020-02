Dia Aberto da UTAD propõe 78 “desafios” aos alunos do Secundário

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) prepara para o próximo mês de março a 19ª edição do seu Dia Aberto, uma iniciativa voltada para as escolas secundárias que cresce de interesse e participação de ano para ano. Os visitantes, futuros estudantes do ensino superior, vão encontrar este ano 78 desafios que a UTAD propõe para melhor conhecerem a instituição por dentro, com tudo o que tem para oferecer: eco-campus, ambiente de ensino, investigação, vida social e cultural e saídas profissionais.

O Dia Aberto terá lugar a 25 de março, mas as inscrições terão de ser feitas até ao dia 19 de fevereiro, e são abertas às escolas de todo o país. No programa estão incluídas 78 atividades a desafiarem os estudantes, que as escolherão conforme os seus desejos, desde exposições, filmes, visitas guiadas, experiências em laboratórios, workshops e demonstrações interativas.

Poderão assim conhecer, desde os mistérios dos robôs aos segredos escondidos numa gota de sangue, passando por um sem número de experiências: o mundo fantástico dos parasitas, a “linguagem” dos cadáveres a partir da autópsia de animais, como o estudo de um rato em laboratório ajuda a investigar e prevenir doenças em humanos, o uso de drones na gestão de recursos naturais, como se salva a vida de animais selvagens, o segredo das plantas in vitro, os mistérios da sociedade das abelhas, entre muitas propostas que desafiam a curiosidade e o conhecimento.

Levando em conta que, num futuro próximo, muitos destes jovens do secundário serão estudantes do ensino superior, certamente encontrarão neste Dia Aberto muitas e boas razões para optarem pela UTAD.