Dia Aberto da UTAD 2018: Um dia inesquecível para centenas de jovens

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) abriu as suas portas, no dia 21 de março, a centenas de jovens das escolas secundárias que quiseram participar nas ações do seu Dia Aberto/2018. Aceitaram o desafio escolas dos distritos de Vila Real, Bragança, Porto, Viseu e Lisboa.

Os visitantes manifestaram-se maravilhados com as inúmeras atividades (ao todo 52) que a UTAD propôs e que permitiu conhecerem de perto desde as potencialidades do eco campus, até ao ambiente de ensino, investigação, vida social e cultural que aqui se vive e também as saídas profissionais dos cursos. Muitos deixaram sinais claros de que a UTAD é a universidade que escolherão quando, um futuro próximo, ingressarem no ensino superior.

Conforme os desejos previamente manifestados pelas escolas visitantes, os jovens, acompanhados pelos seus professores, distribuíram-se pelas numerosas atividades que acompanharam ao vivo: filmes, exposições, visitas guiadas, experiências em laboratórios, workshops e demonstrações interativas. Puderam assim conhecer, desde a vida secreta dos micróbios, o labirinto das células, o frenesim dos robôs, os segredos da biologia ou das plantas in vitro, até aos bastidores de uma TV universitária, a montagem e desmontagem de motores, como agir em primeiros socorros, a utilidade dos drones no dia a dia, entre muitas outras sugestões.

Ao longo do dia, professores, investigadores e estudantes da UTAD estiveram disponíveis para acompanhar os visitantes, desfazendo dúvidas sobre o funcionamento da Universidade e tudo o que esta tem para oferecer, desde a oferta educativa e saídas profissionais, a todo o ambiente académico, cultural e social, que faz desta instituição e de Vila Real, um espaço privilegiado para estudar, trabalhar e investir.