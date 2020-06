Detidos suspeitos da morte de jovem em Bragança

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à detenção de mais três homens suspeitos de estarem envolvidos nos acontecimentos que determinaram a morte, no dia 31 de dezembro de 2019, do jovem estudante Luís Giovani Rodrigues.

Os detidos, com idades entre os 24 e os 32 anos, serão presentes às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.

De recordar que a PJ já tinha procedido à detenção, a 16 de Janeiro deste ano, de cinco homens, com idades entre os 22 e os 35 anos.