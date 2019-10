Detidos por tráfico de droga em Chaves

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal de Chaves, ontem, dia 9 de outubro, deteve dois homens de 52 e 61 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Chaves.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorreu durante dois meses, os militares apuraram que os suspeitos tinham várias plantas espalhadas por diversos terrenos de cultivo. Foram realizadas três buscas domiciliárias, que culminaram na apreensão de diverso material, destacando-se: Sete quilos de liamba; Oito plantas de canábis com altura superior a 1,5 metros; Material relacionado com o cultivo de estupefacientes.

Os detidos estão, neste momento, a ser presentes no Tribunal de Chaves, para aplicação de medidas de coação.