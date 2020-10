Detido por violência doméstica em Valpaços

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Valpaços, hoje, dia 8 de outubro, deteve um homem de 84 anos por violência doméstica, em Valpaços.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica que decorria há cerca de uma semana, apurou-se que o homem ameaçou e agrediu fisicamente a sua companheira, uma mulher de 82 anos. Foi dado cumprimento a um mandado que culminou na detenção do suspeito e foram efetuadas duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo, tendo sido apreendidas as seguintes armas e munições: Duas carabinas; Uma pistola de defesa; 149 munições.

O detido está a ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Valpaços.