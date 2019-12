Detido por posse de armas proibidas em Alijó

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Alijó, no dia 21 de dezembro, deteve um homem de 50 anos por posse de armas proibidas, no concelho de Alijó.

Após uma denúncia por ameaças, em que o suspeito ameaçou um homem de 55 anos num estabelecimento comercial, resultado de desavenças entres os dois, os militares realizaram diligências que culminaram na apreensão de duas armas de fogo, dois bastões extensíveis e uma matraca. As armas foram encontradas no veículo pertencente ao suspeito.

O detido foi presente, no dia 23 de dezembro, ao Tribunal Judicial de Alijó, ficando sujeito à medida de coação de proibição de contacto com a vítima, proibição utilização de armas e proibição de permanecer no concelho de Alijó.