Detido por posse de arma proibida em Montalegre

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, no dia 21 de setembro, deteve um homem de 71 anos por posse de arma proibida, no concelho de Chaves.

No decurso de uma investigação por crime de ameaça com arma de fogo, que decorria há cerca de três meses, os militares da Guarda realizaram duas buscas domiciliárias, onde foi possível apreender o seguinte material: uma caçadeira; uma arma de alarme transformada; uma arma de alarme; duas munições; um carregador.

O arguido foi detido, e os factos foram enviados ao Tribunal Judicial de Montalegre.