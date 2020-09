Detido por caça com zagalotes em Santa Marta de Penaguião

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Vila Real, no dia 31 de agosto, deteve em flagrante um homem, de 64 anos, por posse de munições proibidas, no concelho de Santa Marta de Penaguião.

No decorrer de uma operação de fiscalização à caça, os militares da Guarda detetaram o suspeito a caçar numa zona de caça sem a devida licença, pelo que no momento da fiscalização foi possível verificar que o homem tinha na sua posse 12 munições proibidas, nomeadamente zagalote, pelo que foi detido. No decorrer da ação foram apreendidos 12 cartuchos zagalotes, uma caçadeira, e uma lanterna acoplada à arma.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial do Peso da Régua.