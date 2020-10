Homem detido pela PSP em Vila Real por furto em estabelecimentos

Polícias da Esquadra de Vila Real procederam à detenção, em flagrante delito, de um indivíduo do sexo masculino, com cerca de 26 anos de idade, suspeito da autoria do crime de furto com arrombamento em estabelecimento de restauração e bebidas.

Pelas 03H45, do dia de hoje, numa resposta célere a uma comunicação de pessoa a assaltar café, em Vila Real, os Polícias intercetaram um indivíduo ainda no interior do mesmo já na posse de todo o dinheiro que estaria na caixa registadora. Por o suspeito estar indiciado em outros crimes, nomeadamente de furto em estabelecimentos e em interior de viaturas, foram efetuadas diligências pelos Polícias da Esquadra de Investigação Criminal de Vila Real com o suspeito, tendo sido possível recuperar material proveniente dos outros furtos, desde computador portátil a documentos pessoais.

O suspeito encontra-se referenciado pela PSP pela prática de diversos ilícitos de índole criminal, tendo inclusive já cumprido pena de prisão por cometimento de outros crimes.

O detido vai ser presente no dia de amanhã às competentes autoridades judiciárias para efeitos de primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.