Detido em Vila Pouca de Aguiar por violência doméstica

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Vila Pouca de Aguiar, no passado dia 31 de agosto, deteve um homem de 61 anos, pelo crime de violência doméstica, no concelho de Vila Pouca de Aguiar.

Por se encontrar a ocorrer um crime de violência doméstica, os militares da Guarda dirigiram-se de imediato para o local tendo verificado que a vítima, uma mulher de 63 anos, se tinha refugiado num anexo da residência, que afirmava que o marido a queria matar e que tinha na sua posse facas de grande dimensão e uma forquilha (alfaia agrícola). No local, o suspeito reagiu de forma hostil à presença da GNR, tendo sido detido e as facas e a forquilha apreendidas.

O detido está a ser presente ao Tribunal Judicial de Vila Pouca Aguiar.