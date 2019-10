Detido em Valpaços por posse de armas proibidas

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal de Chaves, no dia 28 de outubro, deteve um homem de 75 anos, pelo crime de detenção de armas proibidas, no concelho de Valpaços.

No âmbito de uma investigação por posse de armas proibidas que decorreu durante dois meses, os militares deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que culminou na apreensão do seguinte material: Uma carabina; Uma pistola; Um revolver de ar comprimido; 74 munições de vários calibres.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Valpaços, para aplicação das respetivas medidas de coação.