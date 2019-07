Detido em flagrante por violência doméstica em Vila Real

O Comando Territorial da Vila Real, através do Posto Territorial de Vila Real, ontem, dia 10 de julho, deteve em flagrante delito um homem com 47 anos, por violência doméstica, no concelho de Vila Real.

Após a denúncia de que estariam a decorrer agressões entre um casal, os militares deslocaram-se ao local onde encontraram a esposa e o seu cunhado de 44 e 54 anos de idade, apresentando ferimentos efetuados por uma faca.

O suspeito fugiu do local antes da chegada da patrulha da GNR, tendo sido intercetado e detido minutos mais tarde na posse de duas facas de cozinha. As agressões foram presenciadas pela filha menor, que entrou em estado de choque e por familiares que ao tentarem socorrer também foram agredidos pelo detido. Na sequência das diligências foram apreendidas três facas de cozinha.

O suspeito, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, manteve-se nas instalações da GNR, até ser presente, hoje, dia 11 de julho, ao Tribunal Judicial de Vila Real para aplicação de medidas de coação.