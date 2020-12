Detido em Chaves por posse de arma proibida e tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Vila Real, através da Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, ontem, dia 03 de dezembro, deteve um homem de 33 anos por posse de arma proibida e tráfico de estupefacientes, no concelho de Chaves.

No decurso de uma investigação de tráfico de estupefacientes que decorria há dois meses, onde haviam suspeitas do detido cultivar canábis para vender, foi realizada uma busca domiciliária e uma busca em veículo, culminando na apreensão do seguinte material: 4 500 gramas de folhas e sumidades de canábis; Uma arma de caça; 39 cartuchos de calibre 12; Duas balanças de precisão.

O suspeito foi detido e presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Chaves onde foi aplicada a medida de coação de apresentação semanais em posto policial e proibição de contato com pessoas conotadas com tráfico de estupefacientes, bem como locais com a mesma conotação.