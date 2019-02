O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal de Chaves, ontem, dia 14 de fevereiro, deteve um homem de 41 anos, no concelho de Chaves, pelo crime de furto.

Após uma denuncia, apresentada no Posto Territorial de Valpaços, devido a um furto ocorrido num armazém, através de arrombamento, os militares efetuaram diligências no sentido de apurar os autores do delito. No decorrer da ação intercetaram uma viatura suspeita, conduzida pelo detido, verificando que no seu interior o mesmo transportava o material furtado.

Da ação resultou a apreensão de 18 contadores de água, três passadores de água e um recipiente de gasolina.

O detido foi presente ontem, dia 14 de fevereiro ao Tribunal Judicial de Valpaços, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.