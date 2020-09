Detido em Boticas por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, hoje, dia 17 de setembro, deteve um homem, de 33 anos, por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida, no concelho de Boticas.

No decurso de uma investigação por tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda apuraram que o suspeito mantinha plantas de cannabis na sua residência. No decorrer das diligências policiais, foram realizadas duas buscas domiciliárias que culminaram na apreensão do seguinte material: Quatro pés de cannabis; Duas armas de fogo; Três munições calibre .22.

O detido, com antecedentes criminais por recetação, foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Chaves.