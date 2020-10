Detetados quatro casos de Covid-19 em Lar do concelho de Montalegre

Os restantes 30 utentes e 19 trabalhadores também serão testados

Foram confirmados quatro casos positivos de Covid-19 em funcionários do Lar Nossa Senhora do Pranto, em Salto, no concelho de Montalegre.

A autarquia de Montalegre já informou que “o assunto está a ser devidamente acompanhado, em articulação com as autoridades de saúde, a quem cabe gerir a situação”.

O município, liderado por Orlando Alves, aconselhou, ainda, “muita serenidade e confiança nas instituições, que tudo fazem para ultrapassar, com sucesso, este momento difícil, de inquietação e sobressalto”.

Na próxima sexta-feira serão testados 30 utentes e os restantes 19 funcionários. De referir que há, neste momento, seis casos ativos de covid-19 no concelho de Montalegre.