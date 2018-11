Logo na primeira semana, e em resultado de uma parceria da Fundação de Serralves com o Município de Vila Real, é apresentado um ciclo de cinema dedicado às representações do Douro na filmografia de Manoel de Oliveira. Este ciclo, com curadoria de António preto, director da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, exibirá 6 filmes marcantes do realizador português, com apresentações dos actores Ricardo Trêpa e Diogo Dória, do encenador Luís Miguel Cintra, da actriz Fernanda Matos e do próprio António Preto.

No dia 7, regressa ao Teatro de Vila Real o actor Ruy de Carvalho, um dos nomes mais importantes do teatro português, com origens vila-realenses. Ruy de Carvalho participou na semana de inauguração deste equipamento municipal, em Março de 2004, tendo sido nomeada em sua homenagem uma rua na envolvente do Teatro. Na companhia de João de Carvalho, Adelaide Sofia, Guilherme Madeira, Ricardo Gama e João Correia, o actor apresentará um recital que recorda poemas de grandes canções, de autores como Pedro Homem de Mello e José Luís Gordo, Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Moniz Pereira, Ary dos Santos, Manuel Alegre, José Luís Tinoco e Florbela Espanca.

Nos dias 8, 15 e 21 decorrem três concertos do Ponto de Guitarra IV, o ciclo dedicado à guitarra clássica, produzido pelo Teatro de Vila Real e com direcção artística de Paulo Vaz de Carvalho. No primeiro concerto, Manuel Freire, Rui Pato, Sara Vidal e André Cardoso (duo este integrante do grupo A Presença das Formigas) apresentam, com o próprio Paulo Vaz de Carvalho, o espectáculo “Guitarras de Abril”. Nas duas datas seguintes, os notáveis guitarristas Yuri Marchese e Joaquim Santos Simões apresentam-se a solo.

A 14 de Dezembro, a Companhia João Garcia Miguel revisita o clássico “Medeia”, de Eurípides. Com interpretação de David Pereira Bastos e Sara Ribeiro e com a participação de Mário Laginha ao piano, “Medeia” propõe questões sobre o papel do feminino, as transformações das relações interpessoais, a emigração e o estatuto de refugiado e levanta uma questão central sobre os protagonistas da História e a vida dos indivíduos.

Deixe o seu Comentário

Comentário