Desinfeção de equipamentos públicos em Valpaços

Ao longo dos últimos dias a Câmara Municipal de Valpaços realizou uma rota de desinfeções diárias, para travar a Covid-19, numa altura em que aumentaram os casos no concelho e se tenta combater a propagação do vírus em várias frentes.

Funcionários da autarquia desenvolveram trabalhos de limpeza, desinfeção e higienização em diversos locais do concelho, com especial incidência nos estabelecimentos públicos.

Depois de um reforço aquando do regresso dos alunos às escolas, foi também reforçada a desinfeção dos espaços e viaturas municipais, com a máquina de limpeza à base de ozono, adquirida pela autarquia.

A iniciativa está inserida num conjunto de ações de prevenção à propagação do vírus, sobretudo em locais com maior acumulação de pessoas, como é o caso do centro de sáude e extensões, hospital, posto de correio, fármacias, bancos, lojas de cidadão, etc…

Ainda no âmbito desta campanha de desinfeção, a Câmara Municipal de Valpaços continua a apelar, diariamente, à população, para que adote comportamentos responsáveis, como o uso de máscara, o distanciamento social e a lavagem frequente das mãos.