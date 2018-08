À semelhança dos anos anteriores a Praça do Município foi palco de mais uma edição do “Boticas Fashion”, que se realizou na passada quinta-feira, dia 2 de agosto.

O objetivo da realização deste evento passa por dinamizar o centro da vila e, simultaneamente, atrair mais clientes para o comércio tradicional de Boticas.

Os comerciantes conseguem cativar o interesse do público, através da apresentação dos seus artigos, nomeadamente, roupa, acessórios e calçado.

O Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, que marcou presença na iniciativa acompanhado por todo o executivo municipal, destacou a forma como o desfile de moda se tornou num evento obrigatório nas atividades culturais realizadas pelo município.

“O Boticas Fashion já garantiu um lugar de destaque nas atividades de verão pelo seu carácter dinamizador. Este desfile é mais uma oportunidade para os lojistas divulgarem os seus produtos e assim atraírem mais clientes para o comércio tradicional. Todas as oportunidades são boas quando se trata de divulgar e promover o que é nosso.”, afirmou o autarca.

Este ano participaram no “Boticas Fashion” as lojas Palmo & Meio, Loja Mateus, Boutique Cristela, Ótica Flavea, Sapataria e Pronto a Vestir Bom Gosto, Ourinácio, Cantinho Charmoso, Farmácia Galaico, Ótica Cristina, DS Cabeleireiros e ainda a loja A Noiva Perfeita, de Chaves.

A maquilhagem das modelos ficou a cargo das revendedoras da marca Oriflame em Boticas, Luísa Pereira e Ana Carina Ferreira.

Para além do desfile na passerelle, o evento contou ainda com momentos de dança e de teatro interpretados pelas alunas de ballet da Escola Mozart Boticas, ACF Ginástica Infantil, Zumba com Rkia e pelo grupo de teatro “Atirei com o gato ao pau”.

A iniciativa foi uma organização conjunta entre a Câmara Municipal e a Empresa Intermunicipal Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso (EHATB), com o apoio da Associação Empresarial Botiquense – Mais Boticas