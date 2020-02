Desfile de Carnaval nas ruas de Vila Real

Este ano, o tradicional desfile de Carnaval, promovido pelo município de Vila Real, reuniu as freguesias do concelho, associações e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) para colorir as ruas da cidade com cores e alegria.

O desfile, que teve início na rotunda do Regimento de Infantaria nº 13, passou pela Av. Aureliano Barrigas para chegar à Praça do Município. E, ao longo das ruas, tornava-se difícil acompanhar a “marcha” tanta era a gente que assistia à passagem de Peter Pan’s, Ladrões, Bombeiros, Senhoras dos Anos 20, Palhaços e muito mais.

O desfile terminou em frente à Câmara Municipal, onde o autarca, Rui Santos, aguardou os participantes para os saudar.