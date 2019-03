Tal como dita a tradição, realizou-se esta sexta-feira, dia 1 de março, o desfile de carnaval das escolas do Concelho de Boticas.

O cortejo teve início, como habitualmente, junto ao Agrupamento Escolar e contou com a participação das crianças dos Jardins de Infância de Beça, Boticas e Santa Casa da Misericórdia, dos alunos do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, aos quais se associaram os utentes do CADAT e os participantes do projeto social da autarquia “Dar Vida aos Anos Envelhecendo”.

À semelhança do ano anterior, o Grupo de Bombos de Boticas fez as honras da casa e acompanhou o cortejo pelas ruas do centro da vila, animando os milhares de pessoas que encheram as ruas e assistiram ao desfile.

Os pequenos grandes foliões desfilaram em ambiente de grande euforia, exibindo os seus disfarces, muitos deles feitos pelas próprias crianças com a ajuda dos professores e educadores.

No próximo domingo, dia 3 de março, pelas 15 horas, realiza-se o tradicional cortejo de carnaval do Concelho de Boticas, com mais de 1000 figurantes e vários carros alegóricos, representativos das freguesias e associações locais, a animaram os milhares de visitantes que, anualmente, se deslocam à vila Barrosã para assistir a um dos maiores desfiles da região.