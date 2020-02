O Município de Vila Real promoveu, na manhã do dia 21 de fevereiro, em colaboração com as escolas do concelho, um desfile escolar que teve a participação de cerca de 3000 alunos.

Este ano o cortejo saiu da Avenida Aureliano Barrigas e terminou no Jardim da Carreira, passando pelas antigas boxes do Circuito de Vila Real, contagiando o público com a alegria e animação tão característicos desta época.

Fotos por: Joaquim Ribeiro Aires