Descobrir Agustina pelo olhar dos mais novos

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai realizar, no próximo dia 24 de maio, pelas 14h30, mais uma “Tarde de Agustina”, voltada para a divulgação da vida e obra de Agustina Bessa-Luís, agora tendo como destinatários os alunos das escolas secundárias. A sessão, que conta com a presença de Mónica Baldaque, escritora e ilustradora, filha da homenageada, terá lugar no auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) de Vila Real.

O encontro, que procura mostrar a faceta da obra de Agustina mais voltada para os mais novos, incidirá sobre o livro Dentes de Rato, publicado pela primeira vez em 1987 e recentemente reeditado pela “Relógio d´Água”. Trata-se de uma obra do PNL com uma história simples mas profunda na simbologia de que se reveste. Conta a história de Lourença, uma menina inconformada com o mundo caprichoso dos adultos, que cresceu a construir um reino de faz de conta desenhado pela sua imaginação, aí encontrando os impulsos de criatividade que a tornaram menina-mulher feliz e realizada.

O evento conta com a colaboração das escolas secundárias, da Rede de Bibliotecas de Vila Real, Câmara Municipal e editora Relógio d’Água. Ao longo do ano, outras ações de homenagem a Agustina irão ainda ter lugar, culminando com a atribuição do Doutoramento Honoris Causa pela UTAD.