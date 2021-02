A circulação na linha ferroviária do Douro está interrompida, entre o Peso da Régua e o Pinhão, devido à queda de pedras de grande dimensão para a via. Segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), o alerta foi dado às 08:17 pelo maquinista de uma composição que tinha saído da estação do Pinhão, concelho de Alijó. A derrocada ocorreu ao quilómetro 115 da linha do Douro, perto da estação de Covelinhas.

A IP explicou à Agência Lusa que, no terreno, estão já a ser feitos os trabalhos de remoção e limpeza e também de avaliação do impacto da derrocada na ferrovia e respetiva plataforma. Além disso, está ser feita uma avaliação da zona para perceber se há outros locais que possam ser considerados de risco de outras derrocadas.

Segundo a mesma fonte, a grande dimensão das pedras dificulta os trabalhos e, por isso, não há uma previsão de reabertura da linha. Enquanto não reabrir a linha ferroviária, a CP vai proceder ao transbordo dos passageiros entre as duas estações, Pinhão e Peso da Régua.

Fonte: Agência Lusa