Deputados socialistas realizam périplo pelo distrito de Vila Real

Os deputados do Partido Socialista (PS) à Assembleia da República, eleitos pelo círculo de Vila Real, Francisco Rocha e Ascenso Simões, vão realizar no distrito, entre os dias 29 de maio e 1 de junho, um conjunto de visitas e reuniões de trabalho. O objetivo é preparar as próximas jornadas parlamentares, cujo programa versará sobre estabilização social e relançamento da economia.

“Esta iniciativa pretende atualizar a radiografia do ponto de vista económico e social do distrito de Vila Real e construir, com os diversos agentes, soluções para as dificuldades que a pandemia nos coloca do ponto de vista regional. Os efeitos deste vírus sentem-se em todo o país, mas não têm o mesmo impacto em todas as regiões, nem em todos os sectores de atividade”, referiu o PS, em comunicado.

Assim, a 29 de maio, sexta-feira, a visita dos parlamentares inicia em Montalegre, para abordar as relações transfronteiriças. Aos meio-dia estarão no Regimento de Infantaria nº 19 (Chaves) para discutir o papel das forças armadas no âmbito da pandemia covid-19 e Decir-2020;

Às 15h, a visita prossegue em Ribeira de Pena, para abordar os desafios da ação climática com a economia regional (sistema eletroprodutor do Tâmega), sendo que às 17h30, os deputados estarão na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Vila Pouca de Aguiar, para analisar os desafios do SNS no âmbito da pandemia covid-19.

Dia 30 de maio, sábado, está prevista uma visita a Mondim de Basto, para conhecer a nova ligação de Mondim de Basto à EN210. Dia 1 de junho, segunda-feira, a visita prossegue com a deslocação à Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio e a visita ao Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (Peso da Régua), na parte da manhã.

Às 12h30, Francisco Rocha e Ascenso Simões estarão em Santa Marta de Penaguião, para saber o que está a ser feito no contexto da estrada nacional 2 como motor do turismo no âmbito da pandemia covid-19. Às 14h30, será a vez de visitar o Centro de Testes ao Covid-19 (UTAD), terminando às 17h30 nos Bombeiros Voluntários de Alijo, para discutir o papel das corporações de bombeiros no âmbito da pandemia.