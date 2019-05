Delmar Varela e o Paulo Duarte partilharam com os mais jovens o gosto pela arte

Realizou-se no dia 16 de maio, integrada no Mês da Juventude 2019, a iniciativa os Jovens e a Arte, que teve como convidados a Delmar Varela e o Paulo Duarte, que partilharam com os mais jovens o seu gosto pela arte e a suas experiências pessoais nesta área.

Delmar Varela é licenciada em Química pela Universidade do Minho e em Físico-química pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Fundou a empresa Ludares e Lugares em 2013 da qual é a responsável técnica. Deu a conhecer aos jovens a forma como desenvolve o seu trabalho em biologia e ecologia de uma forma autodidata, embora procure complementar os seus conhecimentos através de diversas formações na área da cosmética natural. Sendo uma curiosa nata e amante da natureza, tem desenvolvido, a par da sua atividade docente, um importante trabalho cujo objetivo é o de acrescentar valor económico às plantas autóctones, silvestres ou de produção.

O escultor Paulo Duarte, licenciado pela Escola Superior de Belas Artes, iniciou a sua apresentação explicando como em 2014 surgiu o projeto “Casa Atelier”. Esteve empregado mais de 27 anos na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, tendo mudado aos 50 anos o seu rumo de vida, dedicando-se à escultura. Trabalha sobretudo o xisto e pedra, na qual cria extraordinárias obras de arte.

Foi um momento enriquecedor que encheu e deu dinâmica ao Espaço Juventude, por onde passaram mais 120 alunos das escolas Secundária de S. Pedro, Secundária Camilo Castelo Branco, Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Profissional Agostinho Roseta e da Associação Paralisia Cerebral de Vila Real e Nuclisol-Jean Piaget.

Recorde-se que o Mês da Juventude continua a decorrer até ao final do mês de junho oferecendo aos jovens vila-realenses um conjunto de atividades e experiências que visam para além do entretenimento o despertar de novos interesses e perspetivas de futuro.