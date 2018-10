Delírio Rimado, do dr. António Passos Coelho

Com a presença do dr. Pedro Passos Coelho, esposa e outros familiares, Delírio Rimado, o novo livro do dr. António Passos Coelho, foi apresentado por Joaquim Escola, na Biblioteca Municipal, dia 12, pelas 21.30 horas.

A srª vereadora da Cultura, Eugénia Almeida sublinhou alguns aspectos da vida do autor: o cidadão, o médico, o político, o escritor – poeta e romancista. Joaquim Escola lembrou as outras obras do dr. A. Passos Coelho , os seus temas centrais, analisando, depois, a obra que apresentava. A. Passos Coelho, não se expandindo muito, por razões de saúde, explicou como foi escrito este livro de poemas, com 204 páginas, e que é prefaciado pelo professor Henrique Morgado.