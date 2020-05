Delegação da Refood recebeu donativos do Rotary Club de Vila Real

O Rotary Club de Vila Real entregou bens alimentares à Refood Vila Real, no passado dia 23 de maio, no âmbito de recolha de fundos realizada para o apoio a famílias carenciadas.

A iniciativa foi promovida pela presidente do Rotary Club de Vila Real, Catarina Canelas, em articulação com o presidente do Interact Club de Vila Real, Rafael Alves, e o Rotary Kids, estimulando o voluntariado em tempos de pandemia de Covid-19.

Os jovens voluntários que quiserem “dizer presente” na luta contra a fome foram Ana Catarina Canelas, Henrique Pereira, Rafael Alves, Raquel Lopes e do Rotary Kids Ana Alves e Mafalda Lopes.