De Chaves a Faro: Líderes Femininas fazem-se à estrada N2

Aventura de 738 Km a percorrer por 10 mulheres que têm inspirado o erguer de um empreendedorismo sustentável e responsável



A Revista Liderança no Feminino desafiou líderes femininas nacionais a conhecer a fundo o interior de Portugal ao percorrer a N2. O projeto “Mulheres na Liderança pela N2”, constituído por empresárias e figuras públicas, foi recebido hoje, dia 18 de setembro, no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, pelo Vice-Presidente da Câmara, Francisco Melo e pela vereadora, Paula Chaves.

Esta receção municipal contemplou uma visita guiada às exposições do MACNA e uma degustação de alguns ícones da gastronomia flaviense, nos quais se integraram novos produtos, resultado do empreendedorismo local.

Esta expedição, que tem como ponto de partida o Km 0, conta com o apoio de vários çparceiros, que acreditam no potencial de toda a região envolvente da N2, bem como no poder feminino para liderar atuais e futuros projetos empresariais na região.

O primeiro grupo de líderes femininas com espírito aventureiro conta com a participação de Sandra Arauca, Diretora da Revista Liderança no Feminino, Aida Chamiça, Executive coaching na ICF Portugal, Ana Cecília, Ceo da Ultraprint Lda e Diretora da Revista Intergráficas, Patrícia Gonçalves, Diretora executiva do Grupo Monte, Custódia Rebocho, Presidente da Bluegrowth, Sofia Tavares, Ceo da Be Present, Rita Veloso, Vogal do Conselho de Administração do Centro hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde e Young Executive Leader International Hospital Federation, Catarina Gomes, Programadora na Critical Software e ainda as fadistas Joana Pessoa e Katia Guerreiro.

A este grupo juntar-se-ão ao longo do percurso outras mulheres empreendedoras que trarão uma visão muito local do empreendedorismo feminino.