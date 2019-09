Data de início da viagem de Magalhães assinada amanhã em Sabrosa

O município de Sabrosa dinamiza amanhã em Sabrosa um programa especial de eventos para assinalar a data de início da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães.

Pelas 10h30, na rotunda de Magalhães, serão hasteadas as bandeiras dos países tocados pela viagem, com entoação da Marcha de Sabrosa, que alude a Fernão de Magalhães, pelos alunos sabrosenses e da Academia Sénior de Sabrosa.

Logo em seguida será declamado o poema “Fernão de Magalhães”, de Miguel Torga, pelos alunos presentes.

O programa continua no período da tarde, no auditório municipal de Sabrosa, com a projeção de um filme sobre Fernão de Magalhães, pelas 14h30 para o público escolar. Pelas 16h00 acontece a apresentação final do atelier pedagógico “Chegada à Terra do Fogo” e às 16h15 o lançamento da nota 500 anos da circum-navegação 1519 – 2019.

O programa termina com a apresentação pública da Exposição Magalhães – Locais e Culturas.

Durante todo o dia o município de Sabrosa associa-se também a uma ação coletiva pública internacional, promovida pela Estrutura de Missão para as comemorações do V centenário da viagem de circum-navegação, através da iluminação com cor azul de alguns monumentos dedicados a Fernão de Magalhães na vila, que, no contexto nacional e internacional, sinaliza e desperta publicamente a atenção para esta efeméride.