O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, acompanhado pelo executivo em permanência marcou presença esta tarde na Sessão Solene de Abertura do Ano Letivo 2018/19 da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL), um ato académico que contou com a participação do Bispo D. Ximenes Belo que proferiu a Oração de Sapiência “Educação para a Paz e para a Solidariedade”.

Realizado no Teatro Ribeiro Conceição, este ato público associou-se, simbolicamente, às Comemorações do 100º Aniversário da Assinatura do Armistício da 1ª Grande Guerra, proporcionando a toda a comunidade educativa uma oportunidade única de assistir a uma conferência proferida por um dos mais conceituados ativistas pela paz, agraciado com o Prémio Nobel da Paz em 1996.

Recorde-se que D. Ximenes Belo, antigo Bispo de Timor, foi agraciado com a Medalha de Ouro da Cidade de Lamego em 14 de outubro de 2002. Além disso, a Associação de Amigos do Povo de Timor Lorosae tem sede em Lamego, tendo vindo a desenvolver e a fortificar, desde a sua fundação, os laços com aquele povo e com a sua cultura.

Deixe o seu Comentário

Comentário